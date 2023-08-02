Заблудившихся туристов нашли Фото: Михаил ФРОЛОВ

В горах Сочи заблудились двое туристов. Сбившись с тропы, они обратились за помощью к спасателям. Об этом сообщили в пресс-службе ЮРПСО МЧС России.

Все произошло на склоне горы Аибга. Приезжие из Московской области, недавно познакомившись, решили пройти по маршруту «Черничная тропа», на котором ранее не бывали. Но в какой-то момент отдыхающие сбились с маршрута. К тому же опустился туман. Тогда туристы позвонили в экстренные службы.

«На помощь заблудившимся отправились спасатели МЧС и Курорта «Красная Поляна». Около 4 часов утра туристов обнаружили и вывели в городскую черту, травм и повреждений у них не было», – сообщили в пресс-службе ЮРПСО МЧС России.

Ранее «Комсомольская правда» - Кубань» сообщала о том, что в Сочи спасатели эвакуировали из леса туриста с переломами. Пострадавшего передали врачам.