В Краснодаре прошла литургия в день памяти святого преподобного Серафима Саровского Фото: Кубанская митрополия

В Краснодаре прошла литургия в день памяти святого преподобного Серафима Саровского. Ее совершил митрополит Екатеринодарский и Кубанский Григорий 1 августа в храме в поселке Лазурном. В этот день Православная Церковь отметила 120-летие со дня обретения мощей великого подвижника благочестия преподобного Серафима Саровского. Это произошло в 1903 году – через 70 лет после его смерти. В то же время состоялось прославление Серафима Саровского в лике святых.

В храме в честь святого преподобного Серафима Саровского в поселке Лазурном собрались прихожане, гости из других краснодарских приходов. Они поклонились храмовой иконе преподобного Серафима с частицей его мощей.

«Известно, что преподобный Серафим очень много молился, вел постнический, смиренный образ жизни, и за это Господь открыл ему многие тайны. И от него мы с вами знаем о цели христианской жизни. В начале ХХ века была издана небольшая книга, которая так и называлась – «О цели христианской жизни. Беседа преподобного Серафима Саровского с Мотовиловым». И там открывается очень важная для нас истина – для чего же мы, православные христиане живем, в чем смысл всех наших молитв и дел. Так вот цель нашей жизни одна – стяжание Духа Святого. Это возможно, дорогие братья и сестры, только в одном случае – если все наши дела благочестия (посты, молитвы, хождение в храм, участие в Таинствах, милосердие, сострадание к ближним), будут подчинены одному – приобретению смирения», – сказал митрополит Григорий.

По окончании Божественной литургии прошел праздничный крестный ход. Владыка окропил всех святой водой и благословил иконой святого преподобного Серафима Саровского. Всех пришедших на богослужение угощали компотом и пирогами, сообщили в пресс-службе Кубанской митрополии.