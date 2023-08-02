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НовостиОбщество2 августа 2023 8:38

На Кубани обещают 40-градусную жару 4 августа

Аномальная температура воздуха сохранится до 6 августа
Мария ЧАЛАЯ
В Краснодаре 4 августа воздух прогреется до +39 градусов

В Краснодаре 4 августа воздух прогреется до +39 градусов

Фото: Иван МАКЕЕВ

На Кубани обещают 40-градусную жару 4 августа. Жителей и гостей края предупреждают об аномально высоких температурах.

«Во второй половине 4 августа, а также 5 и 6 августа в крае ожидается сильная жара. Температура воздуха достигнет +39 градусов», - сообщили в ЕДДС Краснодара.

Жителей и гостей края в этот период просят носить головные уборы и пить много воды.

В случае ЧП звоните по Единому номеру вызова экстренных оперативных служб «112».