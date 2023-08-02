В Краснодаре 4 августа воздух прогреется до +39 градусов Фото: Иван МАКЕЕВ

На Кубани обещают 40-градусную жару 4 августа. Жителей и гостей края предупреждают об аномально высоких температурах.

«Во второй половине 4 августа, а также 5 и 6 августа в крае ожидается сильная жара. Температура воздуха достигнет +39 градусов», - сообщили в ЕДДС Краснодара.

Жителей и гостей края в этот период просят носить головные уборы и пить много воды.

В случае ЧП звоните по Единому номеру вызова экстренных оперативных служб «112».