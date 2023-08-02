В Сочи полицейские помогли довезти 3-летнего мальчика до больницы. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Сочи полицейские помогли довезти 3-летнего мальчика без сознания и с температурой до больницы. С просьбой помочь к сотрудникам обратился отец ребенка. Инцидент произошел на улице Декабристов в Лазаревском районе курорта.

«Старшие лейтенанты полиции Максим Сердюк и Ягор Косян помогли перенести ребенка в служебный автомобиль. После того они включили мигалки и доставили мальчика с мамой в ближайшее лечебное учреждение», - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Уточняется, что на данный момент жизни и здоровью мальчика ничего не угрожает.