На Кубани руководителя стройфирмы осудили за кражу денег при благоустройстве парка

Ущерб, причиненный бюджету, возмещен Фото из архива КП

На Кубани руководителя стройфирмы осудили за мошенничество при благоустройстве парка. Ему назначили два года лишения свободы условно. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

Так, 59-летний подсудимый руководил организацией, которая выполняла строительные, монтажные и отделочные работы. В апреле 2022 года по региональному проекту предприятие и администрация Кущевского сельского поселения заключили контракт на благоустройство парка на улице Загородной. Стоимость работ превышала 37 миллионов рублей.

«По контракту директор организации обязался выполнить демонтажные и общестроительные работы, устройство освещения, установку малых архитектурных форм и озеленение. Однако в период с апреля по октябрь 2022 года осужденный с целью личного обогащения внес заведомо ложные сведения в документацию о выполнении отдельных работ, чем завысил их стоимость на сумму более 1,7 млн рублей», – сообщили в пресс-службе краевого СУ СКР.

Получив деньги, руководитель фирмы потратил их на личные нужды. Во время расследования он признал вину.

«Оперативное сопровождение по уголовному делу осуществлялось краевым управлением ФСБ России. Приговором суда мужчина признан виновным, ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок 2 года условно с испытательным сроком 1 год», – сообщили в пресс-службе СУ СРК по краю.

Уточняется, что ущерб, причиненный бюджету, полностью возмещен.