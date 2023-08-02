Парни напали на полицейских на улице Тургенева Фото: пресс-служба СУ СК РФ по Краснодарскому краю

В Краснодаре задержали второго мужчину, напавшего на сотрудников ДПС. Ему предъявлено обвинение, сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

Напомним, все произошло в ночь на 29 июля на улице Тургенева. Около временного поста полиции остановился автомобиль ВАЗ. При этом машина перекрыла дорогу другим авто. Сотрудники ДПС, заметившие легковушку, начали разбирательство. Но водитель и пассажиры автомобиля проигнорировали правоохранителей, а потом напали на них.

«22-летний обвиняемый в ответ на законные требования сотрудников ДПС применил в отношении полицейского насилие, в связи с чем был задержан и доставлен на пост для дальнейшего разбирательства. После этого в служебное помещение зашел 19-летний знакомый задержанного, который, выражая несогласие с законной деятельностью сотрудников полиции, применил насилие в отношении прибывшего для оказания помощи старшего инспектора ДПС УМВД России по Краснодару», – сообщили в пресс-службе СУ СКР по краю.

Накануне обвинение предъявили 22-летнему участнику конфликта. Решается вопрос о заключении под стражу.

«В отношении 19-летнего обвиняемого следствие намерено ходатайствовать об избрании аналогичной меры. Ход расследования уголовного дела поставлен на контроль в следственном управлении СКР по краю», – добавили в пресс-службе регионального ведомства.

Обвиняемые признали вину.