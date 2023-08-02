Незаконный шлагбаум убрали Фото: пресс-служба прокуратуры Краснодарского края

В станице Благовещенской убрали незаконный шлагбаум, который мешал проезду к морю. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края.

Так, в начале курортного сезона в станице установили ограждение, которое не позволяло свободно проехать к морю. Азово-Черноморская межрайонная природоохранная прокуратура организовала проверку. Как оказалось, шлагбаум установлен незаконно.

«Вместе с тем ранее, по иску природоохранного прокурора суд запретил совершать предпринимателю указанные действия. Природоохранной прокуратурой даны указания службе судебных приставов о выезде на место и принуждению к исполнению решения суда», – сообщили в пресс-службе краевого надзорного органа.

В настоящее время незаконный шлагбаум убрали.