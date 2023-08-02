Пешеход скончался на месте ДТП Фото: пресс-служба УГИБДД ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю

На Кубани водитель грузовика насмерть сбил 44-летнего мужчину. Смертельная авария произошла 1 августа около 17:00 на трассе «Кавказ» в Павловском районе.

Предварительно, 64-летний мужчина проезжал за рулем большегруза DAF с полуприцепом. В этот момент на дорогу внезапно выбежал пешеход.

«В результате происшествия пешеход погиб на месте происшествия», – сообщили в пресс-службе УГИБДД ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю.

В настоящее время все обстоятельства происшествия устанавливаются.

Ранее «Комсомольская правда» - Кубань» сообщала о том, что В Кропоткине водитель самодельного мотоблока погиб в ДТП. 74-летний мужчина столкнулся с легковушкой.