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НовостиОбщество2 августа 2023 11:44

В Новороссийске у 21-летнего парня после падения с самоката разорвалась почка

Поврежденный орган удалили
Светлана ОВДЕЙ
Поврежденную левую почку удалили Фото: пресс-служба горбольницы №1 Новороссийска

Поврежденную левую почку удалили Фото: пресс-служба горбольницы №1 Новороссийска

В Новороссийске у 21-летнего парня после падения с самоката разорвалась почка. Врачи удалили пострадавший орган.

Молодого человека, который упал с самоката, в тяжелом состоянии доставили в горбольницу №1. У пострадавшего была травмирована поясница. Обследование показало, что левая почка во время удара разорвалась на две части. Кроме того, было обнаружено забрюшинное кровотечение, пишет «Новороссийский рабочий».

Врачи приступили к экстренной операции и удалили почку. Уточняется, что восстановить орган было невозможно. Операция прошла успешно, а пациент в настоящее время готовится к выписке.