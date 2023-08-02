Более 20 млн рублей выделили на обработку пальм от вредителей в Сочи Фото: пресс-служба администрации города-курорта

Более 20 млн рублей выделили на обработку пальм от вредителей в Сочи. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации. Процедуру по обработке растений проводят на курорте шесть раз в год.

Специалисты, в частности, выполняют внутристволовую пропитку и опрыскивают крону. В августе стартовал очередной этап обработки от пальмовых мотылька и долгоносика.

«В 2023 году на эти цели в городском бюджете заложено более 20 миллионов рублей», – сообщил директор департамента по охране окружающей среды, лесопаркового, сельского хозяйства и промышленности Сочи Ростислав Гончаров.

Отмечается, что жители частных домов могут обратиться на горячую линию и получить информацию по обработке пальм от вредителей. Необходимо прозвонить по номеру 266-06-06, добавочный 1903.

В настоящее время в Сочи завершили инвентаризацию поврежденных насекомыми и погибших пальм. Большую часть сухих растений убрали и утилизировали. На муниципальных территориях высадили новые пальмы по программе компенсационного озеленения.

В 2022 года в Сочи высадили почти 700 молодых пальм. В 2024 года на курорте по программе «Охрана окружающей среды» проведут инвентаризацию всех зеленых насаждений и озелененных территорий.