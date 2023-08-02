Раннее бронирование зимнего сезона 2023/2024 открылось на «Роза Хутор». Фото: "Роза Хутор"

Забронировать зимний отдых на курорте «Роза Хутор» в рамках акции раннего бронирования можно с 1 августа. Максимально выгодные условия будут действовать до конца лета. Скидки на ски-пассы составят от 15% до 50%.

- Мы стараемся предоставить нашим гостям возможности для рационального планирования своего отдыха на курорте. Именно сейчас можно получить самые выгодные предложения. До 31 августа годовые или сезонные ски-пассы можно приобрести со скидкой в 25% взрослый и 50% детский. Для билетов на подъемники в новом зимнем сезоне будет действовать динамическое ценообразование, когда стоимость варьируется в зависимости от времени покупки и периода использования. Поэтому, тем, кто хочет максимально сэкономить стоит поторопиться, - отмечает заместитель генерального директора по маркетингу и продажам курорта «Роза Хутор» Рушан Сабиров.

Специальное предложение объявлено и на многодневные ски-пассы. Скидки на два дня катания составляют до 15%, а на три и более – до 20%.

- Для гостей курорта «Роза Хутор» доступно раннее бронирование не только ски-пассов на предстоящий сезон, но и гостиниц курорта. Заказать проживание до конца лета можно с выгодой до 40%, - подчеркнул Рушан Сабиров.

Фото: "Роза Хутор"

Скидки до 15% будут распространяться на занятия в школе инструкторов и на прокат оборудования. Приобрести все услуги «Роза Хутор» в рамках акции раннего бронирования можно на официальном сайте и в интернет-магазине.

В новом зимнем сезоне гостей курорта ждет самая большая зона катания в стране протяженностью в 105 километров, 32 подъемника, ски-сервис, прокат оборудования, снежные парки, вечернее катание.

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