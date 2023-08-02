Сотрудники ФСБ предотвратили теракт в Армавире

Взрывное устройство местный житель хранил дома Фото: пресс-служба УФСБ по Краснодарскому краю

В Армавире сотрудники ФСБ предотвратили теракт. Совершить его планировал местный житель. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления ФСБ.

При обыске в доме подозреваемого нашли самодельное взрывное устройство. Мужчина планировал подорвать его в одном из местных правоохранительных органов.

«Для реализации задуманного подозреваемый собрал и хранил по месту жительства самодельное взрывное устройство», – сообщили в пресс-службе УФСБ по Краснодарскому краю.

По факту планируемого теракта заведено уголовное дело по ч. 1 ст. 30, ч. 1 ст. 205 УК РФ «Приготовление к террористическому акту». Подозреваемый задержан.