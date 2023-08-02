Завершаются отделочные работы, ведется благоустройство прилегающей территории

В Сочи готовят к открытию новый Зал единоборств в микрорайоне Кудепста. Завершаются отделочные работы, ведется благоустройство прилегающей территории, где также установят большой турниковый комплекс для всех желающих.

Благодаря поддержке губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева в Сочи появится крупнейший зал единоборств, в котором смогут тренироваться около 700 спортсменов — в их распоряжении будет до 1400 квадратных метров площади.

"Ребята, занимающиеся на базе спортшколы олимпийского резерва №27, с нетерпением ждут новый просторный зал, в котором можно будет не только тренироваться, но и участвовать в региональных и всероссийских соревнованиях. Уже совсем скоро под руководством высококвалифицированных тренеров их мечта осуществится — спорткомплекс откроется ко Дню физкультурника", - отметил мэр Сочи Алексей Копайгородский.