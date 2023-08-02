На курорте работают 170 пляжей, которые соответствуют требованиям Фото: Олег УМАРОВ

В Сочи 14 пляжей признали небезопасными. Об этом сообщили в муниципальном центре управления курорта. Госинспекторы ГИМС провели ежегодную проверку мест массового отдыха на водоемах.

Специалисты, в частности, проверили, есть ли на пляжах спасательные посты, буйки, солнцезащитных зонтов, кабинок для переодевания, подготовлены ли территории к оказанию первой помощи пострадавшим. Кроме того, инспекторы оценили техническое состояние мостков, вышек, скамеек и прочие требования.

Так, проверку не прошли пляжи «Санаторий «Юг», «Экспресс», «Волконка», «Империя», «Головинка, левая сторона», «Морская даль», «Устрица», «Нижняя Хобза», «Тихий берег», «Ивушка» в Лазаревском районе.

Требованиям не соответствуют пляжные территории «Юность» в Центральном районе, «Автомобилист» в Хостинском районе, «Пансионат «Орбита» и «Роза ветров» в Адлерском районе.

«Купаться на пляжах, не принятых в эксплуатацию, не рекомендуется, ведь не прошедшие проверку пляжи скрывают много опасностей. Отсутствие спасательных постов, буйков, нерасчищенное дно, мусор вдоль прибрежной зоны пляжа и т.д. – все это не только способно омрачить отдых, но и привести к его трагическим последствиям», – отметили в МЦУ Сочи.

В настоящее время на курорте работают 170 безопасных пляжей.