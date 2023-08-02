С 1 по 20 августа 2023 года в Сочи пройдут еще 12 спектаклей грандиозного шоу «История любви Шахерезады»

В августе к команде NAVKA SHOW на гастролях ледовых шоу в Сочи присоединятся новые звезды фигурного катания.

С 1 августа ведущие роли Элифеанты и Эриана в ледовой сказке «Спящая красавица. Легенда двух королевств» будут исполнять несравненные ЕВГЕНИЯ ТАРАСОВА и ВЛАДИМИР МОРОЗОВ – действующие спортсмены, двукратные серебряные призеры Олимпийских игр в парном катании и командных соревнованиях, двукратные чемпионы Европы, двукратные серебряные и бронзовые призёры чемпионата мира, многократные призёры чемпионата Европы, победители финала «Гран-при», трёхкратные чемпионы России. Яркие, смелые, талантливые фигуристы привнесут много сложных спортивных элементов в шоу!

С 1 по 20 августа 2023 года в Сочи пройдут еще 12 спектаклей грандиозного шоу «История любви Шахерезады». Созданная по мотивам знаменитого и любимого всеми собрания арабских сказок и новелл «Тысяча и одна ночь», история любви персидского царя Шахрияра и сказительницы Шахерезады предстает перед зрителями в формате красочного музыкально-театрального шоу на льду, не имеющего аналогов в мире. Роль Богини в этой непревзойдённой по своей красоте восточной сказке будут исполнять легендарные фигуристки, звезды мирового фигурного катания – чемпионка России, чемпионка мира среди юниоров, чемпионка Европы, олимпийская чемпионка КАМИЛА ВАЛИЕВА; трехкратная чемпионка России, призёр чемпионата Европы, чемпионка мира, олимпийская чемпионка Пекина АННА ЩЕРБАКОВА, а также чемпионка мира, чемпионка Европы, победительница финала Гран-при, чемпионка России ЕЛИЗАВЕТА ТУКТАМЫШЕВА.