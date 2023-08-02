В Краснодарском крае на 14% снизилось число абортов Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В Краснодарском крае на 14,4% снизилось число абортов. Такие данные за первое полугодие 2023 года озвучили в краевом министерстве здравоохранения.

Всего с января в регионе зарегистрировано 1542 прерывания беременности. В 2022 году в аналогичный период насчитывалось 1802 случая, пишет «Ъ-Кубань».

В России количество всех абортов в 2022 году снизилось на 3,9%. Согласно статистике федерального министерства здравоохранения, число прерываний беременности сократилось с 411 тысяч до 395 тысяч. Ежегодно количество абортов в стране в среднем уменьшается на 6%.

В то же время в прошлом году на 50-60% увеличились продажи препаратов для медикаментозного аборта и экстренной контрацепции. Потребление препаратов для медикаментозных абортов достигло 1,4 млн упаковок.