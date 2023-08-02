В Динском районе строят школу, казачий кадетский корпус и реабилитационный центр Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

Школу на 1550 мест достроят в Динском районе Кубани в 2024 году. Об этом сообщили в пресс-службе региональной администрации. В муниципалитете продолжают строительство соцобъектов.

Так, будущая школа готова на 8%. Учреждение возводят по нацпроекту «Образование». Строители укладывают проводят фундаментные работы и вертикальную планировку участка.

Казачий кадетский корпус готов на 13%. В учреждении подготовят учебно-административный корпус, столовую, медблок, спортивный корпус и учебные мастерские. Завершить строительство планируют в декабре 2024 года.

Одновременно в Динском районе возводят первый в крае многопрофильный реабилитационный центр. Специалисты подготавливают фундамент и обустраивают арматурные каркасы. В центре разместят консультативно-диагностическую поликлинику, дневной и круглосуточный стационары, отделение реанимации и интенсивной терапии.