Рабочему станком оторвало палец Фото: пресс-служба СУ СК РФ по Краснодарскому краю

На Кубани за отрубленный станком палец рабочего осудят замдиректора производства. Расследование завершено, сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

Несчастный случай произошел в мае 2023 года в станице Новоминской Каневского района. 51-летний обвиняемый, занимая должность замдиректора предприятия, был ответственным за охрану труда и техники безопасности на производстве.

«Утром 26 мая фигурант в нарушение таких правил поручил 38-летнему рабочему выполнять не входящие в его обязанности работы на фрезерном станке по изготовлению деревянных держаков для лопат и метел. В результате допущенных нарушений правил охраны труда после обеда того же дня левая рука рабочего попала в подвижную часть фрезерного станка», – сообщили в пресс-службе краевого СУ СКР.

В результате мужчине станком техникой оторвало палец.

Обвиняемый во время следствия признал вину в нарушении правил охраны труда. Теперь суд рассмотрит материала дела и вынесет приговор.