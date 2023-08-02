Краснодарский край восстанавливает больницу и три школы в Херсонской области Фото: admkrai.krasnodar.ru

Краснодарский край восстанавливает больницу и три школы в Херсонской области. Об этом сообщили в пресс-службе региональной администрации.

Всего на соцобъектах задействовали 260 строителей и 13 единиц спецтехники. Медучреждение приводят в порядок в Геническе. Специалисты меняют старые полы и крышу, устанавливают новые окна, штукатурят стены и укладывают плитку.

Здесь же восстанавливают две школы. Строители убирают старые двери, металлические ограждения, проводят электромонтажные работы и внутреннюю отделку. Кроме того, в учреждениях обновляют фасады зданий, крышу и благоустраивают территории.

Еще одну школу приводят в порядок в поселке городского типа Новотроицкое. Строители, в частности, штукатурят фасад здания, внутренние стены, устанавливают новые окна, меняют электрику и заливают полы.

«Из бюджета региона на строительство и ремонт социальных объектов в Херсонской области выделено около 650 млн рублей», – сообщили в пресс-службе администрации Краснодарского края.

Уточняется, что в ближайшее время стартуют работы еще на пяти соцобъектах. В населенных пунктах Херсонской области оборудуют многофункциональные спортплощадки с воркаут-зоной.