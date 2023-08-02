В Кореновске задержали парней, которые издевались над пьяным прохожим

Водителя и пассажиров, которые издевались над прохожим, задержали Фото из архива КП

В Кореновске нашли и задержали парней, которые издевались над пьяным прохожим. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю.

Напомним, ранее в соцсетях опубликовали видео с издевательством над мужчиной. Группа молодых людей подъехала на Ford Focus к нетрезвому прохожему. Из салона начали доноситься оскорбления с отборным матом и насмешками. В этот момент один из парней поджег петарду и бросил под ноги мужчине.

Инцидент, который вызвал у пользователей соцсетей возмущения, не остался незамеченным полицейскими. Правоохранители организовали проверку и нашли всех парней, которые издевались над прохожим.

«Ими оказались 18 и 19-летние местные жители. На водителя составлено три административных протокола по статьям 12.6, 12.15 и 12.23 КоАП РФ», – сообщили в пресс-службе краевого МВД.

Тем временем парня, который бросил петарду, привлекли к ответственности по статье «Мелкое хулиганство».

«Материалы направлены в суд для рассмотрения по существу», – добавили в пресс-службе краевого МВД.