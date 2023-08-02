Вертолеты санавиации в Краснодарском крае совершили более 440 вылетов с начала 2023 года

Для экстренной помощи «тяжелых» пациентов используют два вертолета санавиации. Фото: пресс-службы администрации Краснодарского края.

В Краснодарском крае для экстренной помощи «тяжелых» пациентов используют два медицинских вертолета, оснащенный всей необходимой техникой. Бригады врачей с начала 2023 года совершили почти 450 экстренных вылетов, рассказала заместитель главы региона Анна Минькова.

«В крае в экстренных случаях активно используем санавиацию. Для спасения «тяжелых» пациентов, состояние которых требует немедленной эвакуации в медучреждения, пользуемся вертолетами. В службе санитарной авиации Краснодарского края их два: «Еврокоптер EC-135» и «Ансат». Последний получен в пользование в этом году, и это значительно повысило доступность оказания скорой специализированной медпомощи», - сообщила Анна Минькова.

К пациентам вылетают специалисты Детской краевой клинической больницы и Краевой клинической больницы №1 им. С.В. Очаповского. Чтобы добраться до самых отдаленных населенных пунктов региона воздушной скорой помощи требуется не более часа. Посадочные площадки для вертолетов есть во всех муниципалитетах Кубани.