В Динском районе залили фундамент первого на Кубани многопрофильного реабилитационного центра

В Динском районе продолжают строительство соцобъектов. Фото: пресс-службы администрации Краснодарского края.

В Динском районе идет одновременно строительство нескольких социальных объектов. В райцентре возводят медицинские и образовательные организации.

«Различные виды строительных работ сейчас ведут во всех блоках казачьего кадетского корпуса. Готовность объекта составляет 13%. Здесь будут учебно-административный корпус, столовая, медблок, спортивный корпус и учебные мастерские. Завершат строительство в декабре 2024 года», - сообщили в пресс-службе администрации Краснодарского края.

Продолжается строительство первого в регионе многопрофильного реабилитационного центра. Строители уже залили фундамент и сейчас ведут устройство арматурных каркасов. Также по нацпроекту «Образование» ведут строительство школы на 1550 мест. Общеобразовательная организация откроется в 2024 году.