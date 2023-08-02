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НовостиОбщество2 августа 2023 15:36

В 2023 году в Мостовском района обновят две общественные территории

Зоны для отдыха в селах Беноково и Унароково обновляют в рамках нацпроекта
Евгения ХАЛИКОВА
На завершающем этапе выполнят дополнительное озеленение территории. Фото: пресс-службы администрации Краснодарского края.

На завершающем этапе выполнят дополнительное озеленение территории. Фото: пресс-службы администрации Краснодарского края.

В селе Беноково Мостовского района благоустраивают зеленую зону по национальному проекту «Жилье и городская среда». После завершения работ здесь появятся оборудованные детская и спортивная площадки, скейт-парк, площадка для воркаута и зона уличных тренажеров. Также ландшафтные дизайнеры установят новую парковую мебель и высадят кустарники. .

«Уже выполнили более 35 % всего объема работ. Сделали вертикальную планировку территории, заасфальтировали площадку под установку малых архитектурных форм. Продолжают укладку тротуарной плитки, установку ограждений и подготовку основания для устройства различных функциональных зон», – сообщил заместитель министра ТЭК и ЖКХ региона Денис Сорокалетов.

В селе Унароково Мостовского района общественное пространство уже благоустроено. Территория для отдыха по улице Комсомольской также была обновлена по национальному проекту «Жилье и городская среда».