На Кубани для предпринимателей осенью начнутся курсы «Экспортный форсаж-2023»

Первый вводный модуль обучения будет проходить 15 и 16 сентября. Фото: пресс-службы администрации Краснодарского края

В Краснодаре в начале осени стартует акселерационная программа для предпринимателей «Экспортный форсаж-2023». Стать участниками образовательного проект смогут кубанские компании, желающие освоить зарубежные рынки.

«Краснодарский край вошел в число первых регионов, запустивших акселерационный проект «Экспортный форсаж» и с каждым годом программа получает все больший отклик у представителей бизнеса. В прошлом году успешно прошли два потока программы, по итогам которых участники обучения заключили контракты с компаниями из Белоруссии, Турции, Монголии, Азербайджана и Грузии», – рассказал глава Центра поддержки экспорта Роман Воротников.

Программа направлена на развитие экспортного потенциала компаний среднего и малого бизнеса Кубани. Ее разработали эксперты Школы экспорта Российского экспортного центра, а реализует в регионе Центр поддержки экспорта. В 2023 году «Экспортный форсаж» пройдет уже в четвертый раз. В 2022 году участниками стали 22 предприятия. Участники получили поддержку со стороны наставников на всех этапах.