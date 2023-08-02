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НовостиПроисшествия2 августа 2023 15:55

Жительница Кубани накопила 120 исполнительных производств по неоплаченным штрафам ГИБДД

Долг женщины перед Госавтоинспекцией ГИБДД Краснодарского края составил 61,4 тысячи рублей
Евгения ХАЛИКОВА
Женщина накопила приличную сумму штрафов за нарушения ПДД. Фото: t.me/gibdd123region

Женщина накопила приличную сумму штрафов за нарушения ПДД. Фото: t.me/gibdd123region

Жительница Краснодарского края долгое время игнорировала сообщения о штрафах от Госавтоинспекции края и в итоге накопила 120 исполнительных производств. Долг злостной нарушительницы ПДД составил 61,4 тысячи рублей.

«Автоинспекторами Армавира 1 августа 2023 был остановлен автомобиль «Лада Веста», владелица которого является должником по неоплаченным административным штрафам. Из-за неуплаты гражданкой административных штрафов, в отношении принадлежащего ей транспортного средства составлен акт ареста и опись имущества», - рассказали в пресс-службе ГИБДД по Краснодарскому краю.

Только лишившись автомобиля, женщина решила погасить все задолженности. Как только в Армавирском городском отделении судебных приставов подтвердили, что больше не имеют претензий к армавирке, ей вернули машину.