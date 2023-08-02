Жительница Кубани накопила 120 исполнительных производств по неоплаченным штрафам ГИБДД

Женщина накопила приличную сумму штрафов за нарушения ПДД. Фото: t.me/gibdd123region

Жительница Краснодарского края долгое время игнорировала сообщения о штрафах от Госавтоинспекции края и в итоге накопила 120 исполнительных производств. Долг злостной нарушительницы ПДД составил 61,4 тысячи рублей.

«Автоинспекторами Армавира 1 августа 2023 был остановлен автомобиль «Лада Веста», владелица которого является должником по неоплаченным административным штрафам. Из-за неуплаты гражданкой административных штрафов, в отношении принадлежащего ей транспортного средства составлен акт ареста и опись имущества», - рассказали в пресс-службе ГИБДД по Краснодарскому краю.

Только лишившись автомобиля, женщина решила погасить все задолженности. Как только в Армавирском городском отделении судебных приставов подтвердили, что больше не имеют претензий к армавирке, ей вернули машину.