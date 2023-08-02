Полмиллиона рублей выплатит строительная компания Майкопа за коррупционные нарушения

В Майкопе осудили дорожников за попытку подкупа. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Майкопское дорожное ремонтно-строительное управление по решение прокуратуры должно выплатить полумиллионный штраф за коррупционные нарушения. В надзорном ведомстве выяснили, что во время выполнения муниципального контракта по ремонту дороги в Тахтамукайском районе, подрядчик пытался подкупить экспертов комиссии.

«Директор компании для избежания ответственности за нарушение условий контракта передал 50 тысяч рублей должностному лицу ООО АНО «Центр судебных строительно-технических экспертиз и оценки зданий и сооружений» с просьбой вынести заключение, содержащее ложные сведения. Работник центра экспертиз сообщил о правонарушении в правоохранительные органы», - сообщили в пресс-службе прокуратуры республики Адыгеи.

Выяснилось, что работы по реконструкции дорожного полотна в рамках этого контракта были проведены некачественно. Директор ООО Фирма «Майкопское ДРСУ» также осужден за коммерческий подкуп.