Первая модельная библиотека открылась в Анапе

В Анапе открыли первую модельную библиотеку по нацпроекту «Культура». Фото: пресс-службы администрации Краснодарского края.

В Анапе открыли модельную библиотеку по нацпроекту «Культура».Это уже 12 подобная библиотека в регионе, но первая на территории города-курорта. В современной Детско-юношеской библиотеке обустроили читальные залы, а также общественное, информационное и культурное пространство. Посетители учреждения будут обеспечены высокоскоростным интернетом и мультимедийным оборудованием.

«Важно, что библиотека становится настоящим магнитом, новым центром притяжения для детей и молодежи. Я благодарен губернатору Вениамину Кондратьеву, его заместителю Анне Миньковой, министру культуры Виктории Лапиной за колоссальное внимание, которое сейчас уделяется развитию культуры в нашем регионе», – рассказал мэр Анапы Василий Швец.

До конца 2023 года по нацпроекту «Культура» в Краснодарском крае модернизируют Центральную детскую библиотеку в Ленинградском районе и поселковую библиотеку в станице Мостовской.