В Сочи люди два часа не могли спуститься с гор из-за сломанной канатной дороги

Канатная работа не работала почти два часа. Фото: Евгения ХАЛИКОВА

Почти 60 туристов несколько часов провели на пике северного отрога хребта Аибга из-за сломанной канатной дороги. Самостоятельно спустился с высоты 2200 м у туристов не было возможности – это одна из самых высоких точек горнолыжного курорта и пешее путешествие по горам требует подготовки и специального снаряжения.

«Канатная дорога К-3 временно закрыта по техническим причинам. Приносим извинения за сложившуюся ситуацию», - сообщили в пресс-службе курорта.

В эвакуации людей были задействованы шесть единиц техники и восемь спасателей. Запустить канатную дорогу удалось в 21.30 – это спустя почти два часа после поломки. К этому моменту на горном склоне осталось не более 20 человек. В Красной Поляне пообещали обеспечить их трансфером до места жительства.