В Сочи разыскивают сбившего ребенка подростка на электросамокате

Ребенка сбили рядом с детской площадкой. Фото: t.me/police_sochi

В Сочи подросток на электросамокате сбил двухлетнего ребенка, игравшего рядом с детской площадкой. Родители пострадавшего малыша обратились в полицию за помощью.

«В отдел полиции Центрального района УВД по Сочи поступило сообщение о том, что рядом с детской площадкой мальчик на электросамокате совершил наезд на двухлетнего ребенка», - уточнили в пресс-службе ведомства.

Полицейские приняли заявление. Сейчас они устанавливают все обстоятельства произошедшего.