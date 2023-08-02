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НовостиОбщество2 августа 2023 18:36

В Сочи разыскивают сбившего ребенка подростка на электросамокате

Полиция Сочи устанавливает личность подростка, на самокате сбившего двухлетнего ребенка
Евгения ХАЛИКОВА
Ребенка сбили рядом с детской площадкой. Фото: t.me/police_sochi

Ребенка сбили рядом с детской площадкой. Фото: t.me/police_sochi

В Сочи подросток на электросамокате сбил двухлетнего ребенка, игравшего рядом с детской площадкой. Родители пострадавшего малыша обратились в полицию за помощью.

«В отдел полиции Центрального района УВД по Сочи поступило сообщение о том, что рядом с детской площадкой мальчик на электросамокате совершил наезд на двухлетнего ребенка», - уточнили в пресс-службе ведомства.

Полицейские приняли заявление. Сейчас они устанавливают все обстоятельства произошедшего.