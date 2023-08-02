Узнали, где будут отключения света в Сочи 3 августа 2023 года

В Сочи не будет света. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Сочи 3 августа не будет света на десятках улиц. Электроэнергию отключат из-за планово-предупредительных работ на несколько часов с 7:00 до 20:00.

«3 августа света не будет с 07:00 до 20:00 на улицах Чайная, Табачная, Веринская, Мостовая, Ульянова, Свердлова, Молокова, Светогорская, Прогресс, Лавровая, Золотая, Черногорская, Армянская, Роз, К. Либкнехта и Рахманинова», - сообщили в филиале «Россети Кубань».

Также из-за планово-предупредительного ремонта в рамках текущей эксплуатации электрооборудования возможно ограничение подачи электроэнергии на улицах Пирогова, Бамбуковая, Липовая, Таллинская, Енисейская, Дворцовая, Кошмана и Ноябрьская. Благ цивилизации лишатся и жители переулков Тепличный, Фельдшерский и Щедокский.