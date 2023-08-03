В Краснодаре ночью сгорели склады на территории промзоны

В промзоне загорелись склады. Фото: пресс-службы ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

В Краснодаре в ночь на 3 августа сгорели складские помещения на территории промзоны по улице Уральской. Сообщение о пожаре поступило в диспетчерскую службу Краснодарского пожарно-спасательного гарнизона в 21:14.

«В 21:15 к месту вызова незамедлительно направлены подразделения Краснодарского пожарно-спасательного гарнизона. В 21:19 по прибытию к месту первого пожарного подразделения установлено что произошло возгорание в складском помещении. На месте работает служба пожаротушения Главного управления МЧС России по Краснодарскому краю», - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

На месте развернут штаб. Три звенья газодымозащитной службы проводят разведку. По данным спасателей, площадь возгорания составила 300 кв.м. В ликвидации пожара задействованы 18 единиц техники и 64 человек личного состава.