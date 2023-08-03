В Краснодарском крае одобрили 11,5 тысяч заявок на кредитные каникулы для участников СВО

В регионе большое внимание уделяют семьям бойцов.

В Краснодарском крае одобрили 11,5 тысяч заявок на кредитные каникулы для участников спецоперации. В регионе большое внимание уделяют семьям бойцов. В крае действует целый перечень мер поддержки.

«Одна из них – предоставление кредитных каникул для участников спецоперации и членов их семей. Это касается любых потребительских кредитов, займов и ипотеки. С конца сентября 2022 года одобрили кредитные каникулы на сумму 3,9 миллиардов рублей», – рассказал губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

Напомним, что кредитные каникулы можно оформить по заявлению. Пакет документов может направить или участник СВО, или доверенное лицо.