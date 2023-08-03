В Горячем Ключе ищут пропавшего 14-летнего мальчика

В Горячем Ключе ищут пропавшего школьника Фото из архива КП

В Горячем Ключе ищут пропавшего 14-летнего школьника. Об этом сообщили в пресс-службе городского отдела МВД. Поиски мальчика длятся уже почти сутки.

Подросток ушел из дома 2 августа около 15:00. Но вечером подросток так и не вернулся. Родители, забеспокоившись, начали искать ребенка. Но после безуспешных поисков семья обратилась за помощью в полицию.

Известно, что школьник в момент исчезновения был одет в черную футболку, черные штаны и обут в красные кроссовки с белыми элементами.

– Возможное местонахождение подростка в районе «Развилки», – уточнили в пресс-службе ОМВД по Горячему Ключу.

Всех, кто видел пропавшего мальчика или знает, где он может находиться, просят сообщить по телефону 8(86159)3-52-91.