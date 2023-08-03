Более 3,1 тыс. человек пострадали от укусов клещей на Кубани с начала года Фото: Мария ЛЕНЦ

Более 3,1 тыс. человек пострадали от укусов клещей на Кубани с начала года. Об этом сообщили в пресс-службе региональной управления Роспотребнадзора.

Всего с начала 2023 года за помощью обратились 3100 человек. В том числе от укусов пострадали 1210 детей в возрасте до 14 лет.

На Черноморском побережье насчитывается 750 пострадавших, 315 из которых – дети. На Азовском побережье статистика значительно меньше – 74 человека, в том числе 23 ребенка.

«В детских оздоровительных учреждениях края случаи укусов клещей не зарегистрированы», – уточнили в пресс-службе краевого Роспотребнадзора.

Всего с начала года специалисты Центра гигиены и эпидемиологии в крае и Причерноморской противочумной станции Роспотребнадзора изучили 10159 клещей, снятых с людей и предметов. Уточняется, что из 2056 клещей в 333 экземплярах отмечались положительные результаты на иксодовый клещевой боррелиоз. Это 16,2% от всего количества.

«В крае проведено акарицидных и комароистребительных (имаго) обработок на площади 56449,61 га. Контроль качества акарицидных мероприятий организациями Роспотребнадзора проведен на площади 1900,43 га», – уточнили в пресс-службе ведомства.

Акарицидные обработки в летних оздоровительных учреждениях края провели на площади 769,52 га.

Жителям и гостям региона напомнили, что клещей можно сдать на исследование в специальных пунктах Роспотребнадзора. Подробный список адресов размещен на официальном сайте ведомства.