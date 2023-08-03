Компания Сочи начнет реализовывать в Африке программу по борьбе с опасными болезнями

С представителем Русского Дома в республике Сьерра-Леоне Виталием Гинсбургом в ходе рабочей встречи подвели итоги работы делегации Сочи на саммите «Россия — Африка 2023».

С представителем Русского Дома в республике Сьерра-Леоне Виталием Гинсбургом в ходе рабочей встречи подвели итоги работы делегации Сочи на саммите «Россия — Африка 2023».

Одной из тем стал биологический метод борьбы с малярией, примененный в Сочи в прошлом веке. Личинками комаров, которые разносят опасные заболевания, любит питаться рыба гамбузия. Именно массовое заселение ею водоемов, а также высаживание эвкалиптов и платанов спасло Черноморское побережье Кавказа от малярии в 1956 году.

Благодаря соглашению об экономическом сотрудничестве между сочинской компанией и Торговой корпорацией «Русский Дом», подписанном на саммите «Россия-Африка 2023», в западной части Африки готовится к реализации программа по борьбе с опасными болезнями.

"Пилотный проект предусматривает создание во Фритауне, столице Сьерра-Леоне, городских водоемов с той самой гамбузией, которую разводят в сочинском Эколого-биологическом центре имени Сергея Соколова", - отметил мэр Сочи Алексей Копайгородский.