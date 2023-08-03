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НовостиОбщество3 августа 2023 6:53

В Горячем Ключе завершены поиски пропавшего 14-летнего школьника

Подросток ушел из дома днем 2 августа
Светлана ОВДЕЙ
Поиски завершены Фото из архива КП

Поиски завершены Фото из архива КП

В Горячем Ключе завершены поиски пропавшего 14-летнего школьника. Об этом сообщили в пресс-службе городского ОМВД.

Подросток ушел из дома днем 2 августа около 15:00, но так и не вернулся. Родители забили тревогу и начали искать сына. Но после безуспешных поисков семья обратилась в полицию.

Спустя почти сутки школьника удалось найти.

«Найден. Жив, здоров, противоправных действий в отношении несовершеннолетнего не совершено», – уточнили в пресс-службе ОМВД по Горячему Ключу.