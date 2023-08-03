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НовостиКарта Кубани3 августа 2023 7:21

В Анапе пройдет фестиваль уличного кино 6 августа

Мероприятие состоится на Центральном пляже
Мария ЧАЛАЯ
Фото: t.me/kurortanapa

Фото: t.me/kurortanapa

В Анапе пройдет фестиваль уличного кино 6 августа. Он состоится под открытым небом на лаундж зоне Центрального пляжа.

«Во время фестиваля покажут семь конкурсных работ молодых режиссеров. После этого зрители смогут проголосовать светом фонариков и телефонов за лучшие», - сообщили в пресс-службе мэрии курорта.

Уточняется, что мероприятие начнется в 20:00. Вход на него будет бесплатным.

Итоги фестиваля подведут при помощи замера уровня света. Народного победителя определят к сентябрю.