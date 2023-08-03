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НовостиОбщество3 августа 2023 7:34

В Краснодаре в районе Кооперативного рынка изменят движение трамваев

Нововведение будет действовать до 7 августа
Мария ЧАЛАЯ
В Краснодаре изменят движение трамваев

В Краснодаре изменят движение трамваев

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Краснодаре в районе Кооперативного рынка изменят движение трамваев. Нововведение будет действовать с 22:30 4 августа и до конца дня 7 августа.

«Изменение коснется маршрута № 2. От «улицы Декабристов» вагоны будут ехать по Коммунаров и Гоголя до ж/д вокзала «Краснодар-I», по маршруту № 1. Это необходимо для замены стрелочного перевода и трамвайного пересечения на перекрестке Коммунаров и Гоголя», - сообщили в пресс-службе администрации Краснодара.

Уточняется, что последние рейсы по маршруту № 2 вечером 4 августа поедут от улицы Декабристов в 21:35 и от улицы Индустриальной в 22:18.

Кроме того, вечером с 4 по 7 августа последние рейсы маршрутов № 5, 8, 11, 15 от конечных остановок отправятся раньше обычного.