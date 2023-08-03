В Краснодарском крае объем ВРП превысит 4,7 трлн рублей к 2026 году Фото: пресс-служба региональной администрации

В Краснодарском крае объем внутреннего регионального продукта превысит 4,7 трлн рублей к 2026 году. Предварительный прогноз озвучили в региональном министерстве экономики.

В 2023 году основной вклад в динамику внутреннего регионального продукта вносят отрасли промышленности, строительства и потребительский рынок.

«Динамика внутреннего регионального продукта за первое полугодие 2023 года оценена на уровне 103%, по итогам года мы ожидаем рост в 102,5%, а его номинальный объем может составить свыше 3,8 трлн рублей. Начиная с 2024 года, экономика региона ускорит траекторию роста», – отметил первый вице-губернатор Кубани Игорь Галась.

Так, согласно прогнозам, в 2024 году рост ВРП составит 102,6%, в 2025 году – 103,3%, а в 2026 году –103,4% и превысит 4,7 трлн рублей.

Отмечается, что при подготовке прогноза социально-экономического развития региона учитывали и внешние риски, и возможности региональной и федеральной экономик.