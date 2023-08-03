В Краснодаре владелицу диких сервалов оштрафовали на 4 тысячи рублей за их неправильное содержание

Сервалы занесены в Красную Книгу Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Краснодаре владелицу диких кошек оштрафовали на 4 тысячи рублей за их неправильное содержание. Женщина держала сервалов в арендованном гараже.

«Из материалов, представленных суду, следует, что в феврале 2023 года жительница Ростовской области, проживающая в Краснодаре, купила в интернете двух диких сервалов. Документы на животных у женщины отсутствовали. Она смогла предоставить лишь два свидетельства о вакцинации сервалов с именами Мариус и Минерва», - сообщили в объединенной пресс-службе судов Краснодарского края.

Уточняется, что дикие сервалы занесены в Красную Книгу как вид, находящийся под угрозой». Они охраняются международными договорами Российской Федерации.

На данный момент животных уже забрали и передали в «Сафари Парк».

Ранее «КП» - Кубань» сообщала, что полиция Краснодара освободила запертых в гараже краснокнижных сервалов.