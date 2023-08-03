Жителям Апшеронского района Кубани выдали ключи от 20 новых квартир

Жителям Апшеронского района выдали ключи от 20 новых квартир Фото: admkrai.krasnodar.ru

Жителям Апшеронского района выдали ключи от 20 новых квартир. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Краснодарского края.

Аварийные дома по нацпроекту «Жилье и городская среда» расселили в Хадыженске. Ключи предоставили от новых двухуровневых квартир на улицах Школьной и Центральной.

«Для них это долгожданное событие. На территории Краснодарского края адресную программу по переселению из аварийного жилищного фонда реализуем с 2019 года», – отметил вице-губернатор Андрей Прошунин.

В настоящее время по программе остается расселить 196 многоэтажек.

Напомним, в программу переселения входят дома, которые признали аварийными до 1 января 2017 года. Всего на Кубани новые квартиры получили 3,1 тыс. человек, проживавшие более чем в 1,2 тыс. помещений.