Проводится проверка Фото из архива КП

Следком проводит проверку ДТП с электросамокатом в Сочи, в котором пострадал 2-летний ребенок. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому края.

Напомним, все произошло в районе улицы Навагинской. Неизвестный водитель электросамоката сбил 2-летнего мальчика, который играл рядом с детской площадкой. Родители пострадавшего малыша обратились в полицию.

Предварительно, самокатом управлял подросток. Следователи устанавливают обстоятельства происшествия.

«Следственным отделом по Центральному району Сочи СКР по краю организована доследственная проверка. Следователем проводятся необходимые проверочные мероприятия, направленные на установление личности управлявшего электросамокатом, а также всех обстоятельств произошедшего», – сообщили в пресс-службе краевого СУ СКР.