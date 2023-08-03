Жительница Темрюка сдавала туристам несуществующее жилье в Сочи

В отношении подозреваемой возбуждено несколько уголовных дел. Фото: Андрей АБРАМОВ

В Сочи полицейские задержали девушку за аферы при сдаче жилья. Туристка из Москвы хотела снять на курорте квартиру. Девушка внесли даже предоплату. Но, приехав в свой законный отпуск, не нашла ни квартиру, ни арендодателя. Туристка побежала в полицию с заявлением.

«Установив личность и местонахождение подозреваемой, на одной из улиц города-курорта оперативники задержали 22-летнюю жительницу Темрюка», - сообщили в пресс-службе полиции Сочи.

Как выяснилось, девушка не имела никакого жилья в Сочи. А, когда размещала квартиры для сдачи в Интернете, использовала рандомные картинки.

«Оказалось, что злоумышленница причастна к совершению еще девяти аналогичных фактов противоправной деятельности», - добавили в ведомстве.

Туристы из разных регионов России в сумме потратили более 50 тысяч рублей на несуществующее жилье. А в отношении подозреваемой возбуждено несколько уголовных дел.