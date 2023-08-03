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НовостиПроисшествия3 августа 2023 10:19

На Кубани 72-летний водитель легковушки пострадал в ДТП с грузовиком

Мужчину госпитализировали
Светлана ОВДЕЙ
Обстоятельства аварии устанавливаются Фото: пресс-служба УГИБДД ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю

Обстоятельства аварии устанавливаются Фото: пресс-служба УГИБДД ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю

На Кубани 72-летний водитель легковушки пострадал в ДТП с грузовиком. Авария произошла днем 2 августа на трассе М-4 «Дон» в Кущевском районе.

«По предварительным данным, 72-летний мужчина, управляя автомобилем Lada Granta, не выдержал безопасную дистанцию и допустил столкновение с движущимся в попутном направлении грузовым автомобилем Volvo под управлением 47-летнего водителя», – сообщили в пресс-службе УГИБДД ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю.

В результате пострадавшего водителя Lada доставили в больницу. В настоящее время все обстоятельства аварии устанавливаются.