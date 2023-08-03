В Анапе осенью высадят более 200 тысяч цветов

В Анапе будут расширят клумбы и выращивать еще больше цветов. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Анапе будут расширят клумбы и выращивать еще больше цветов. Такое поручение дал мэр курорта городским службам.

«В этом году в Анапе уже высажено 126 тысяч цветов. В украшении города использовали: колеус, бегония, бархатцы, альтернатера и многие другие», - сообщили в пресс-службе мэрии Анапы.

Уточняется, что более 200 тысяч цветов высадят осенью. На городских клумбах появятся: луковицы тюльпанов, которые расцветут к следующему сезону, яркие виолы, и многие другие цветы.