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НовостиКарта Кубани3 августа 2023 10:38

В Анапе осенью высадят более 200 тысяч цветов

На курорте будут расширят клумбы и выращивать еще больше растений
Мария ЧАЛАЯ
В Анапе будут расширят клумбы и выращивать еще больше цветов.

В Анапе будут расширят клумбы и выращивать еще больше цветов.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Анапе будут расширят клумбы и выращивать еще больше цветов. Такое поручение дал мэр курорта городским службам.

«В этом году в Анапе уже высажено 126 тысяч цветов. В украшении города использовали: колеус, бегония, бархатцы, альтернатера и многие другие», - сообщили в пресс-службе мэрии Анапы.

Уточняется, что более 200 тысяч цветов высадят осенью. На городских клумбах появятся: луковицы тюльпанов, которые расцветут к следующему сезону, яркие виолы, и многие другие цветы.