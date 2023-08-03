Сумма грантов превышает 15 млн рублей Фото: admkrai.krasnodar.ru

14 проектов от Краснодарского края победили в грантовом конкурсе «Движения Первых». Об этом сообщили в пресс-службе региональной администрации. Школы, общественные объединения и некоммерческие организации выиграли более 15 млн рублей.

Самый большой грант получил Кубанский научный фонд. Организация получит 4,4 млн на фестиваль «Наука 0+ Кубань». Школьный краеведческий поисковый отряд «Патриоты Кубани» подготовил виртуальный 3D–тур по музею 9-ой Краснодарской пластунской дивизии «Казачья легендарная».

В школе № 35 Анапы создадут агротехнологический кластер. В нем будут проводить практические работы по химии и биологии и рассказывать о профессиях агронома, мастера садово-паркового и ландшафтного строительства, лаборанта химического анализа.

Отмечается, что проекты реализуют до конца 2023 года с участием краевых отделений Российского движения детей и молодежи. Лучшие работы представят на съезде «Движения Первых».

Всего в грантовом конкурсе победили 759 проектов из 2,5 тысяч заявок. Общая сумма грантов составляет 2 млрд рублей.