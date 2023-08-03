Более 45 тысяч человек посетили Центры здоровья на Кубани за полгода Фото: admkrai.krasnodar.ru

Более 45 тысяч человек посетили Центры здоровья на Кубани за полгода. Об этом сообщили в пресс-службе региональной администрации. Всего в регионе насчитывается 19 Центров здоровья.

По результатам исследований более 35 тысяч пациентов оказались в зоне риска развития болезней. Врачи составили для каждого персональные рекомендации по улучшению здоровья.

Кроме того, свыше 12 тысяч жителей региона направили на дополнительные обследования.

«На базе медорганизаций работают 19 Центров здоровья, в которых комплексно обследуем пациентов для выявления рисков развития заболеваний, специалисты разрабатывают индивидуальные рекомендации по здоровому образу жизни и отказу от вредных привычек», – написала вице-губернатор Анна Минькова в своем telegram-канале.