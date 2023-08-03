Банк РНКБ подписал Национальный инклюзивный договор о доступности услуг для людей с инвалидностью

Банк РНКБ, входящий в Группу ВТБ, подписал Национальный инклюзивный договор в рамках всероссийского проекта "Открыто для всех" Агентства стратегических инициатив и стал первым банком в сообществе инклюзивного бизнеса. В соответствии с договором РНКБ берет на себя обязательства по расширению доступной среды и созданию адаптивных сервисов для людей с инвалидностью, включая невидящих, неслышащих и передвигающихся с помощью инвалидных кресел.

Инклюзивный подход выступает приоритетом Банка в аспектах устойчивого развития и клиентоцентричной модели. РНКБ уже реализует масштабную программу «Инклюзивная среда», направленную на обеспечение доступности финансовых услуг для людей с ограниченными возможностями здоровья и маломобильных групп населения.

Во всех подразделениях РНКБ обеспечен беспрепятственный доступ в офисные помещения, которые оснащены системой управления очередью, переговорными комнатами для обслуживания клиентов с особыми потребностями. Все сотрудники банка прошли соответствующее обучение и умеют работать с клиентами с ограниченными возможностями здоровья.

В частности, в рамках Национального инклюзивного договора банк РНКБ планирует:

· внедрить в работу сервис "Чарли", способный переводить устную речь в текстовую и выводить ее на экран или Брайлевский дисплей; сервис видеообслуживания для слабослышащих, банкоматы с голосовым помощником на основе искусственного интеллекта и пр.;

· развивать корпоративное волонтерство и осуществлять благотворительную деятельность в поддержку инклюзивных проектов;

· расширять географию проекта и увеличивать его охват, а также оказывать информационную поддержку инклюзивным инициативам.

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