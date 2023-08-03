Жителям Кубани напомнили о подаче заявлений на получение льготных лекарств до 1 октября Фото: Олег ЗОЛОТО

Жителям Кубани напомнили о подаче заявлений на получение льготных лекарств. Отказаться от права на пакет социальных услуг или сохранить его нужно до 1 октября. Об этом сообщили в пресс-службе министерства здравоохранения Краснодарского края.

«До1 октября 2023 года гражданам, имеющим право на обеспечение льготными лекарственными препаратами, необходимо принять решение о сохранении или об отказе от права на пакет социальных услуг в 2024 году», – говорится в сообщении.

Гражданам предоставляют необходимые медикаменты, лечение в санаториях и проезд на железнодорожном транспорте. При отказе или сохранении услуг право на них возникает с 1 января.

«Сохранение социального пакета защитит пациентов от дополнительных расходов на лекарственные препараты, затраты на которые могут не соответствовать доходам граждан», – отметили в пресс-службе краевого минздрава.

Жителям необходимо обратиться до 1 октября в отделения Пенсионного фонда о возобновлении социальных услуг в части предоставления лекарств. Отмечается, что тем, кто получал льготные препараты в 2023 году, подавать заявление не нужно.