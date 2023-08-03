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НовостиОбщество3 августа 2023 11:40

Бывший мэр Краснодара покинул зону СВО

Евгений Первышов объявил, что его третий контракт закончился
Светлана ОВДЕЙ
Евгений Первышов поздравил с 75-летием бывшего мэра Краснодара Владимира Евланова Фото: t.me/PervyshovEA

Евгений Первышов поздравил с 75-летием бывшего мэра Краснодара Владимира Евланова Фото: t.me/PervyshovEA

Бывший мэр Краснодара покинул зону СВО. Евгений Первышов объявил, что его третий контракт закончился. Об этом экс–глава краевого центра сообщил в своем telegram-канале.

«Сегодня с огромным удовольствием поздравил с 75-летием бывшего мэра Краснодара Владимира Лазаревича Евланова. Юбилей собрал людей, работавших под его руководством на различных должностях и в разное время. И все отмечали неравнодушное отношение к работе, умение собрать настоящую команду для достижения цели, доброту и уважительное отношение к коллегам», – отметил депутат Госдумы.

В настоящее время Евгений Первышов находится в Краснодаре.